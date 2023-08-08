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8 августа, 18:58

Авокадо в топе: Составлен список продуктов – источников вечной молодости

Нутрициолог Верис призвал отказаться от сосисок и налегать на авокадо

<p>Обложка © Pixabay</p>

Обложка © Pixabay

Эксперт по диетическому питанию Артём Верис перечислил продукты, употребление которых может ускорить старение организма. По словам нутрициолога, озвученная проблема особенно актуальна для людей, перешагнувших 30-летнюю отметку, так как в этом возрасте в организме происходит большое перестроение метаболизма и гормонов.

Наихудший эффект даёт чрезмерное поедание сахара и сахаросодержащих продуктов. Их высокая калорийность приводит к нарушению обмена веществ и набору лишнего веса. Не исключён и сценарий с появлением диабета, пояснил Верис "Газете.ru".

"Также сахар ускоряет процесс старения кожи: сахара вступают в химические реакции с белком и повреждают волокна коллагена и эластина — строительного материала нашей кожи. Лучше добавьте в рацион свежие овощи и немного фруктов, которые богаты витаминами", — отметил специалист.

Полезно обращать внимание и на гликемический индекс продуктов, избегая лакомств с повышенным ГИ. К ним относятся, например, картофель, арбуз и белый хлеб. Мясным полуфабрикатам, уверен эксперт, также не место в рационе взрослого человека.

"А вот авокадо, баклажаны, орехи, грибы и другие продукты с низким ГИ необходимо употреблять чаще, а лучше всего — сделать основой своего рациона. Сосиски, колбасы, консервированное мясо, бекон и солонину после 30 тоже лучше заменить", — пояснил Верис.

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Переход на правильное питание способен не только затормозить старение, но и восстановить некоторые функции организма. Например, полезная еда может улучшить зрение, заявила Лайфу врач-офтальмолог Валентина Меркулова.

Илья Пушкарев
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