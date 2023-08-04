Россиянам дали совет, как отказаться от кабачков и не поссориться с родственниками

На календаре август, а это значит, что настало время самого главного овоща этого месяца — кабачка. На огородах его, как правило, всегда вырастает много, поэтому главная проблема заключается в том, как всё это съесть, а оставшееся сбыть. Зачастую близкие люди, желающие, чтобы урожай не пропал, пытаются всучить вам эти овощи. Отказаться можно, однако важно сделать это правильно, иначе рискуете испортить отношения. Как разрешить эту ситуацию, Лайфу рассказал психолог Евгений Идзиковский.

"В отличие от других ситуаций отказ от "впихиваемого добра" надо смягчать аргументами. Просто "не хочу" часто не понимается и не принимается, к тому же ведёт к конфликтам, недосказанным обидам. Начните разговор с выражения благодарности за усилия близких и за заботу об урожае", — посоветовал он.

Психолог призвал ясно и кратко объяснять свои мотивы. Так, можно сказать, что вы хотели бы видеть этот урожай у тех, кто в нём больше нуждается. Например, он пригодится благотворительным организациям. Кроме того, вы могли уже взять кабачки у друзей, поэтому можно сказать родственникам, что так много не съедите.

Как можно объяснить отказ:

"Меня угостили друзья, я уже взял пять кило, пока хватит. Лучше отдать тем, кому нужней. Мы столько не съедим".

"В прошлом году мы смогли съесть всего три кабачка, остальные пришлось выкинуть. Я очень страдаю, когда мы выкидываем еду, лучше отдать благотворительным организациям, там точно будут рады".