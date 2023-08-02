Раскрыта польза кабачков для глаз, кожи, сердца и костей

Кабачок — один из самых полезных продуктов, богатых витаминами, но лучше не употреблять его в сыром виде. Об овоще рассказали врач-терапевт, тренер, нутрициолог Екатерина Лебедева и эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова в беседе с изданием "Вести Подмосковья".

"Овощ является источником витаминов А и С, клетчатки, кальция и железа. Они способствуют улучшению здоровья глаз, кожи, сердца и костей", — отметила Курбатова.

Блюда с кабачками улучшают пищеварение, нормализуют уровень сахара в крови, а также насыщают на продолжительное время, притом что в 100 г продукта всего 17 ккал, заметила эксперт. В овоще также есть антиоксиданты, калий, витамины B1, B2, B9, A, E, PP, магний, цинк, фосфор, фолиевая кислота, в свою очередь продолжила Лебедева.

По её словам, кабачки нужно употреблять с осторожностью при язве и гастрите. Лучше приготовить овощ, так как в сыром виде он может плохо сказаться на состоянии желудка. А при почечнокаменной болезни из-за большого содержания воды и наличия оксалатов он провоцирует камнеобразование. Идеальный вариант — нарезать кабачок и запечь его или пожарить.