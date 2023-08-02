Диетолог советует есть сливы для хорошей памяти и "вечной" молодости

Сливы, как и абрикосы, полезны для памяти, при проблеме частых запоров помогают стабилизировать работу ЖКТ и продлевают молодость. Таким же свойством обладает и чернослив, отметила в беседе с Лайфом диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

Большое количество пищевых волокон (клетчатки) помогает стабилизировать работу ЖКТ и нормализовать стул. Антиоксиданты в составе этого фрукта способствуют препятствованию старения клеток организма, а ещё в сливе содержится ряд витаминов: группы В, С, А. Благодаря наличию в этих плодах полифенолов можно помочь смягчить изменения памяти, свойственные людям в пожилом возрасте. Сливы полезны и для работы печени.

"Если у человека имеются проблемы с желудком: склонность к метеоризму, диарее, то со сливами лучше не перебарщивать, так как они могут вызвать ухудшение симптомов. Причиной этому также является клетчатка. При повышенной кислотности, гастрите и язвах сливами тоже лучше не злоупотреблять. Также они содержат фруктозу, с которой надо быть осторожными людям с диабетом или повышенной массой тела", — предупредила диетолог.