Назван фрукт, который укрепляет сердце и кости

Когда, как не летом, на прилавках рынков можно найти столько спелых фруктов и ягод? Однако диетолог Марина Макиша рекомендует из всего многообразия плодов обратить особое внимание на сливы. В беседе с РИА "ФедералПресс" врач назвала пять причин добавить продукт в ежедневный рацион.

Этот фрукт отличается от других высоким содержанием антиоксидантов. Например, зеаксантин очень важен для профилактики возрастных заболеваний глаз. А антоциан, которого больше всего в плодах тёмно-синего, фиолетового и ярко-красного цвета, полезен при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

В сливе также содержится много клетчатки, именно с этим связан её послабляющий эффект — плод часто добавляют в БАДы для профилактики запоров. Поэтому переедать их всё-таки не стоит. В-третьих, согласно исследованиям, сливы помогают поддерживать костную ткань в хорошем состоянии, что важно для профилактики остеопороза.

Также употребление слив поможет нормализовать уровень холестерина в крови именно за счёт содержания в них клетчатки. Плоды сливового дерева богаты витаминами С, К, А, группы В, магнием, калием, медью, подчеркнула диетолог.

"Слива — хороший продукт, но главное — знать меру в его потреблении. 200–300 граммов фрукта на приём пищи — это нормально. Вряд ли от такого количества будут проблемы с кишечником. Но если съесть за раз килограмм, то, конечно, пищеварительная система на это среагирует", — подытожила врач.