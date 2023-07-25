Диетолог назвала продукты, которыми можно "вылечить" зависимость от мучного

Тяга к мучному объясняется тем, что это источник быстрой энергии. В нём много крахмала, который легко расщепляется в глюкозу — топливо для организма. Зависимость от подобных продуктов говорит о нарушении энергообмена и дисбалансе питательных веществ. Чем можно заменить мучное, когда его так хочется, рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

По её словам, стоит обратить внимание на ферментированные продукты, которые позволяют также избежать поедания сахара. Также полезнее будет есть выпечку из низкоуглеводных вариантов муки, например кокосовой, миндальной и льняной. Кроме того, достойной заменой станут медленные нешлифованные крупы, цельнозерновой хлеб, макароны из твёрдых сортов пшеницы, а также бобовые, овощи и зелень. Не стоит проходить и мимо яблок, абрикосов, шпината, свёклы, авокадо, брокколи и моркови. Отличной альтернативой являются и белковые продукты.

Диетолог предупредила, что в покупной выпечке есть много сахара и различных жиров, которые используются для удешевления продукта. Такие булки могут спровоцировать сбой гормональной системы и развитие сердечно-сосудистых и онкозаболеваний. Переизбыток подобной еды также становится причиной ожирения и дисбактериоза.

Говоря о том, почему человека тянет на такие вредные продукты, Мансурова также обратила внимание на нарушение баланса белков, жиров и углеводов. Другой причиной тяги к мучному является инсулинорезистентность. После еды инсулин повышается, а в перерывах между приёмом пищи — снижается. Проблемы с балансом начинаются, если человек ест много булок, сладкого и регулярно перекусывает. Всё это чревато набором веса, невосприимчивостью к инсулину и диабетом второго типа.

Зависимость от гормона радости тоже заставляет есть мучное. В тяге к мучному "виноваты" и проблемы со сном. Невыспавшийся человек всегда заторможенный и хочет есть. При этом не стоит запрещать себе мучное резко, если есть склонность к срывам, необходимо ограничивать себя в такой пище постепенно, заключила Мансурова в беседе с aif.ru.