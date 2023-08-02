Нутрициолог объяснила, почему дробное питание по 5–6 раз в день сведёт ваше похудение на нет

Стремительный ритм жизни порой заставляет забывать о собственных потребностях. Однако крайне важно не пропускать регулярные приёмы пищи даже при самом загруженном графике. О плюсах питания три раза в день Лайфу рассказала нутрициолог сервиса "Приём" Елена Свиридова.

Поддержание уровня энергии

Выделяя время на три приёма пищи, вы формируете привычку для организма. Тело стабильно получает энергию раз в несколько часов, благодаря чему вы чувствуете себя бодро весь день. Свиридова призвала обратить внимание на то, что каждый приём пищи должен содержать все необходимые макронутриенты: белки, жиры и углеводы.

"Соблюдать это правило легко. Добавляйте ягоды или кусочки свежих фруктов к оладьям на завтрак, чтобы съесть не только углеводы, но и клетчатку. А на обед выберите тёплый суп и второе из зерновых с гарниром из мяса и овощей", — советует эксперт.

Контроль над аппетитом

При похудении многие из нас делают выбор в сторону частых, но небольших приёмов пищи или интервального голодания. Но, по словам нутрициолога, пять-шесть обязательных порций в день, напротив, скорее будут сбивать вас, помешают определять чувство голода и прислушиваться к желаниям своего организма. Из-за этого можно начать переедать или забивать желудок вредными снеками. А интервальное голодание приводит к замедлению метаболизма. Кроме того, длительные периоды без еды впоследствии приводят к перегрузке желудочно-кишечного тракта.

"Позвольте себе выстроить собственный режим и прислушивайтесь к телу, чтобы помочь ему оставаться в тонусе. Употребление пищи трижды в день позволит контролировать аппетит и предотвратить переедание. Полноценные завтрак, обед и ужин насытят вас до следующего приёма пищи и позволят избежать чрезмерных перекусов", — отмечает собеседница Лайфа.

Нормализация метаболизма

Три приёма пищи в день позволяют поддерживать гармоничный обмен веществ. При этом важно комбинировать белки, жиры и углеводы и стараться соблюдать сбалансированный режим питания, чтобы помочь организму правильно функционировать и регулировать разные процессы. И пропуск приёмов пищи, и переедание приводят к нарушениям обмена веществ. В конечном итоге изменяется вес, появляются отёки, нарушается сон и ухудшается состояние волос, ногтей и зубов.

При необходимости перекусывайте

В какие-то дни вы тратите больше энергии или испытываете повышенный стресс из-за работы или учёбы. Поэтому не забывайте прислушиваться к сигналам своего тела и при необходимости добавляйте лёгкие перекусы, говорит Свиридова. Главное правило — отдавайте предпочтение полезным вариантам, а не фастфуду. Например, греческий йогурт с ягодами зарядит вас дополнительными силами и напитает организм полезными элементами.