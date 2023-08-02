Россиянам дали совет для похудения, если на выгул купальника остался всего месяц
Диетолог Мещерякова посоветовала пить воду при первых симптомах голода
Летом продолжительный световой день положительно влияет на уровень гормона хорошего настроения — серотонина, при этом снижается кортизол, что приводит к бессоннице и накоплению жировых отложений, в результате чего уменьшается аппетит, но появляется желание вести активный образ жизни. О том, как с комфортом сбросить лишние килограммы, чтобы ещё влезть в любимый костюм или купальник, рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.
Создавайте комфортный дефицит калорий
По словам специалиста, чтобы похудеть, нужно знать собственную норму калорий. Её можно выяснить у специалиста или рассчитать при помощи калькулятора калорийности, который легко найти в Сети. Для комфортного похудения нужно сократить её всего на 10–15%. Вес следует снижать постепенно, не больше одного килограмма в неделю, иначе организм испытает стресс.
При первых симптомах голода пейте воду
Врач объясняет, что жажда, особенно летняя, и голод — взаимосвязанные чувства. После приёма пищи иногда хочется съесть чего-нибудь ещё, но попробуйте выпить немного воды — возможно, аппетит пройдёт. Приучите себя брать бутылку питьевой воды на прогулку, в машину и на работу. Пить надо в пропорциях не менее 30 мл воды на один килограмм веса, а в жаркую погоду — до 40 мл.
Возьмите под контроль приёмы пищи и перекусы
Распределите свой суточный рацион питания на три основных приёма: завтрак, обед и ужин. Между ними допустимы один-два перекуса. Помните, что соотношение калорий на каждый приём пищи выглядит так: 30% — завтрак, 30% — обед, 25% — ужин. Оставшиеся 15% отводите на перекусы.
Больше фруктов и овощей
Диетолог рекомендует во второй половине лета обращать особое внимание на отечественные фрукты и ягоды. Стоит добавить в летний рацион в умеренных количествах (до 500 г в день) чёрную смородину (источник витамина С, обладает мощным противовоспалительным и спазмолитическим действием), облепиху (источник витамина С, Е, В12, подавляет рост и размножение кишечной палочки), малину (богатейший источник растительной клетчатки) и вишню (обладает мощной антиоксидантной защитой). Из фруктов стоит обратить внимание на абрикосы (источник калия), груши (источник меди и калия), арбузы и дыни.
Что касается овощей, то их можно употреблять в значительно большем объёме. За один приём без каких-либо последствий можно съесть до 150–200 г, а за день — до одного килограмма термически обработанных и сырых овощей, включая зелень. Не стоит упускать возможность в самый сезон поесть свёклу (благоприятно влияет на работу печени, выводит соли тяжёлых металлов, ботва растения имеет также очень высокую питательную ценность), тыкву (источник каротиноидов и магния), репу (содержит большое количество растительной клетчатки, поддерживает оптимальную работу кишечника), кабачок (подойдёт для тех, кто контролирует свой вес и хочет поддерживать нормальную работу кишечника).
Ставьте себе небольшие цели
Эксперт предупреждает, что снижение веса — процесс небыстрый, нужно быть к этому готовым, чтобы не бросить на третий день. Вместо того чтобы стремиться к одной глобальной цели, поставьте себе несколько небольших задач: посещать спортзал два-три раза в неделю, ограничивать приёмы пищи в вечернее время, съедать три фрукта в течение дня, пройти более 10 000 шагов в день. Такой подход даст больший результат, а снижение веса станет не следствием недоедания, а результатом изменения образа жизни.
А ранее диетолог Елена Тихомирова раскрыла секрет, как сохранить фигуру после похудения. По словам врача, это требует ежедневных усилий и самоконтроля.
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