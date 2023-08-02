Россиянам дали совет для похудения, если на выгул купальника остался всего месяц

Летом продолжительный световой день положительно влияет на уровень гормона хорошего настроения — серотонина, при этом снижается кортизол, что приводит к бессоннице и накоплению жировых отложений, в результате чего уменьшается аппетит, но появляется желание вести активный образ жизни. О том, как с комфортом сбросить лишние килограммы, чтобы ещё влезть в любимый костюм или купальник, рассказала врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова.

Создавайте комфортный дефицит калорий

По словам специалиста, чтобы похудеть, нужно знать собственную норму калорий. Её можно выяснить у специалиста или рассчитать при помощи калькулятора калорийности, который легко найти в Сети. Для комфортного похудения нужно сократить её всего на 10–15%. Вес следует снижать постепенно, не больше одного килограмма в неделю, иначе организм испытает стресс.

При первых симптомах голода пейте воду

Врач объясняет, что жажда, особенно летняя, и голод — взаимосвязанные чувства. После приёма пищи иногда хочется съесть чего-нибудь ещё, но попробуйте выпить немного воды — возможно, аппетит пройдёт. Приучите себя брать бутылку питьевой воды на прогулку, в машину и на работу. Пить надо в пропорциях не менее 30 мл воды на один килограмм веса, а в жаркую погоду — до 40 мл.

Возьмите под контроль приёмы пищи и перекусы

Распределите свой суточный рацион питания на три основных приёма: завтрак, обед и ужин. Между ними допустимы один-два перекуса. Помните, что соотношение калорий на каждый приём пищи выглядит так: 30% — завтрак, 30% — обед, 25% — ужин. Оставшиеся 15% отводите на перекусы.

Больше фруктов и овощей

Диетолог рекомендует во второй половине лета обращать особое внимание на отечественные фрукты и ягоды. Стоит добавить в летний рацион в умеренных количествах (до 500 г в день) чёрную смородину (источник витамина С, обладает мощным противовоспалительным и спазмолитическим действием), облепиху (источник витамина С, Е, В12, подавляет рост и размножение кишечной палочки), малину (богатейший источник растительной клетчатки) и вишню (обладает мощной антиоксидантной защитой). Из фруктов стоит обратить внимание на абрикосы (источник калия), груши (источник меди и калия), арбузы и дыни.

Что касается овощей, то их можно употреблять в значительно большем объёме. За один приём без каких-либо последствий можно съесть до 150–200 г, а за день — до одного килограмма термически обработанных и сырых овощей, включая зелень. Не стоит упускать возможность в самый сезон поесть свёклу (благоприятно влияет на работу печени, выводит соли тяжёлых металлов, ботва растения имеет также очень высокую питательную ценность), тыкву (источник каротиноидов и магния), репу (содержит большое количество растительной клетчатки, поддерживает оптимальную работу кишечника), кабачок (подойдёт для тех, кто контролирует свой вес и хочет поддерживать нормальную работу кишечника).

Ставьте себе небольшие цели

Эксперт предупреждает, что снижение веса — процесс небыстрый, нужно быть к этому готовым, чтобы не бросить на третий день. Вместо того чтобы стремиться к одной глобальной цели, поставьте себе несколько небольших задач: посещать спортзал два-три раза в неделю, ограничивать приёмы пищи в вечернее время, съедать три фрукта в течение дня, пройти более 10 000 шагов в день. Такой подход даст больший результат, а снижение веса станет не следствием недоедания, а результатом изменения образа жизни.