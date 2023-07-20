Диетолог объяснила, как преодолеть эффект плато и начать быстро худеть

Иногда процедура по избавлению от лишнего веса встаёт на мёртвой точке и может не показывать результатов днями, а то и в течение нескольких недель. Такое состояние называют эффектом плато. Подробнее о нём рассказала врач-диетолог и кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

Преодолеть плато помогает смена вида физической активности, объяснила врач. Может быть полезно заменить силовые упражнения на аэробные или плаванье, во время которых действуют сразу все группы мышц, а организм равномернее насыщается кислородом.

Однако, ещё чаще происходят ситуации, когда избавляющиеся от лишнего веса люди неправильно отслеживают динамику процесса, например, из-за слишком частого взвешивания, предупредила медик. Человек может просто не заметить сброшенные килограммы и подумать, что "вышел на плато", хотя в действительности он успешно избавляется от избыточной массы. Для избежания таких ошибок можно ограничиваться одним взвешиванием в неделю.

"К тому же, когда мы только начинаем процесс снижения или нормализации массы тела, мы в первую очередь активно теряем лишнюю жидкость. Когда она нас покидает, цифра на весах становится уже не такая выраженная. Как будто вес уходит медленнее. А многим кажется, что она вообще не меняется. Другие считают, что минус 50–100 граммов в сутки — это не потеря. Начинают бить тревогу и ошибочно полагать, что у них наступила фаза плато", — сообщила диетолог в беседе с "Москвой 24".



Чехонина также рассказала о том, в каких случаях чаще всего происходит остановка веса, принимаемая за выход на плато. Обычно это связано с защитными механизмами организма, который реагирует на внезапные и слишком резкие ограничения. Дело может быть и в предменструальном синдроме, из-за него в женском организме задерживается жидкость, так что взвешиваться и оценивать результат стоит по завершении ПМС. А ещё сброс веса может замедляться из-за физических тренировок слишком высокой интенсивности, которые уплотняют мышечную ткань и делают мышцы тяжелее.