Нутрициолог объяснила, нужен ли детокс после застолья

Многие люди, позволив себе лишнего во время застолья, решают устроить своему организму детокс. С одной стороны, это действительно поможет улучшить пищеварение, однако у этого способа есть и подводные камни. О плюсах и минусах детокса после плотных обедов и ужинов Лайфу рассказала нутрициолог и эксперт по правильному питанию Марина Мельникова.

Нутрициолог и эксперт по правильному питанию Марина Мельникова. Фото предоставлено Лайфу

Плюсы детокса

Одним из основных аргументов в пользу детоксикации после застолья является улучшение пищеварения, а также повышение уровня энергии, говорит эксперт. А обильное питьё воды поможет вымыть из организма токсины. "Детокс-программы часто предполагают отказ от обработанных продуктов, таких как сахар и белый хлеб, которые могут вызывать несварение желудка и усталость. Употребление свежих фруктов и овощей может помочь восстановить баланс в пищеварительной системе, позволяя ей лучше функционировать в целом", — отметила Мельникова.

Ещё один аргумент в пользу детоксикации после еды — улучшение качества сна. По словам нутрициолога, фастфуд или переработанные закуски перед сном способны привести к трудностям с засыпанием, а также к частым пробуждениям из-за несварения желудка или дискомфорта, вызванного тяжёлой пищей. А вот лёгкая еда с большим количеством свежих продуктов может помочь обеспечить более качественный сон ночью.

Минусы детокса

Детоксикация после обильных застолий может привести к нездоровым пищевым привычкам, если делать это слишком часто или слишком долго. Кроме того, чрезмерно строгие диеты или очистки могут лишить ваш организм необходимых питательных веществ, таких как белки и углеводы, предупреждает врач. "Оба эти вещества являются важными макроэлементами для поддержания уровня энергии в течение повседневной деятельности. И от них не следует полностью отказываться, если это не требуется по медицинским показаниям из-за определённых заболеваний, таких как диабет и так далее", — добавила Мельникова.