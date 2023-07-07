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7 июля, 13:51

Нутрициолог объяснила, нужен ли детокс после застолья

Нутрициолог Мельникова: Детокс после застолья поможет улучшить пищеварение

Многие люди, позволив себе лишнего во время застолья, решают устроить своему организму детокс. С одной стороны, это действительно поможет улучшить пищеварение, однако у этого способа есть и подводные камни. О плюсах и минусах детокса после плотных обедов и ужинов Лайфу рассказала нутрициолог и эксперт по правильному питанию Марина Мельникова.

Нутрициолог и эксперт по правильному питанию Марина Мельникова. Фото предоставлено Лайфу

Нутрициолог и эксперт по правильному питанию Марина Мельникова. Фото предоставлено Лайфу

Плюсы детокса

Одним из основных аргументов в пользу детоксикации после застолья является улучшение пищеварения, а также повышение уровня энергии, говорит эксперт. А обильное питьё воды поможет вымыть из организма токсины.

"Детокс-программы часто предполагают отказ от обработанных продуктов, таких как сахар и белый хлеб, которые могут вызывать несварение желудка и усталость. Употребление свежих фруктов и овощей может помочь восстановить баланс в пищеварительной системе, позволяя ей лучше функционировать в целом", — отметила Мельникова.

Ещё один аргумент в пользу детоксикации после еды — улучшение качества сна. По словам нутрициолога, фастфуд или переработанные закуски перед сном способны привести к трудностям с засыпанием, а также к частым пробуждениям из-за несварения желудка или дискомфорта, вызванного тяжёлой пищей. А вот лёгкая еда с большим количеством свежих продуктов может помочь обеспечить более качественный сон ночью.

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Минусы детокса

Детоксикация после обильных застолий может привести к нездоровым пищевым привычкам, если делать это слишком часто или слишком долго. Кроме того, чрезмерно строгие диеты или очистки могут лишить ваш организм необходимых питательных веществ, таких как белки и углеводы, предупреждает врач.

"Оба эти вещества являются важными макроэлементами для поддержания уровня энергии в течение повседневной деятельности. И от них не следует полностью отказываться, если это не требуется по медицинским показаниям из-за определённых заболеваний, таких как диабет и так далее", — добавила Мельникова.

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Кстати, выяснилось, что мужчины худеют быстрее женщин. Всё из-за природных особенностей — они сильнее, а доля мышечной массы в мужском организме выше. Особенно хорошо это заметно на примере мужчин в возрасте до 45 лет, которые избавляются от лишнего веса быстрее женщин той же возрастной категории.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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