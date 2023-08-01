Эндокринолог рассказала, какой цвет мочи буквально шипит о том, что вы пьёте недостаточно
Диетолог Комиссарова: Если моча тёмно-жёлтая, нужно пить больше воды
Пить нужно, руководствуясь чувством жажды. Фото © Giorgio Trovato / Unsplash
Человеку не стоит высчитывать, укладывается ли он в вычитанную в Интернете норму употребления воды, а пить столько, сколько хочется, ориентируясь на жажду. Такой совет дала россиянам диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова.
По её словам, никаких обоснованных норм по употреблению чистой воды не существует, но есть приблизительный объём жидкости, которую мы получаем с едой в виде чая или кофе, из овощей и фруктов. Весь суточный объём в среднем составляет два литра, но и здесь, по словам медика, очень много нюансов: о ком мы говорим — о мужчине или женщине? Какая физическая активность? Какой климат? Сколько соли в питании? Всё это, отмечает Комиссарова, играет роль.
"Пить нужно, руководствуясь чувством жажды, исследования показывают, что это эффективно. Также можно смотреть на цвет мочи. Если она тёмно-жёлтая, пить нужно больше", — порекомендовала специалист в своём телеграм-канале.
При этом она опровергла большинство мифов, которые муссируются вокруг этой темы. Так, Комиссарова не подтвердила, что стакан тёплой воды утром якобы запускает обмен веществ. А разрекламированная водородная или щелочная вода, с её слов, не имеет никакого смысла. Кроме того, врач предупредила, что вода с лимоном — это просто вода с лимоном и ждать от неё чудодейственного эффекта точно бесполезно.
Ранее медики перечислили продукты, которые стоит исключить из рациона в жару. В чёрном списке оказались не только полуфабрикаты, колбасы или салаты с майонезом, но и даже йогурт. А ещё россиян предупредили, что некоторые урологические болезни обостряются в жаркую погоду.