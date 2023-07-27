7 напитков из Советского Союза, которые вы точно когда-то пили, но уже напрочь забыли

Давайте мы вспомним разные напитки, которые готовили и продавали в СССР? Для многих они окажутся приятными воспоминаниями о детстве, для других — отголосками юности и романтики. Лучше поставьте перед экраном стакан с водичкой, ведь сейчас мы расскажем о семи напитках, которые точно пили многие, но уже забыли.

1. Советский кисель

Ностальгия по напиткам: какие напитки популярны были в СССР? Фото © ТАСС / Иван Куртов

Удивительно, как напиток, который, кажется, не нравился вообще никому, продолжал существовать так долго. Тягучая субстанция фруктового вкуса готовилась из брикета всего за 15 минут — оставалось только подождать, пока напиток остынет. Но детям, конечно, больше нравилось грызть сухой кисель, несмотря на предупреждения медиков.

2. Лимонад "Буратино"

Напитки СССР: какие газировки были популярными в детстве? Фото © ТАСС / Александр Коньков, © diletant.media

Этот знаменитый напиток со сказочным героем на этикетке был очень популярен среди советских детей. Его золотистый цвет и характерный кисло-сладкий вкус запомнились многим. Лимонад продавался в стеклянных бутылках, но также можно было купить его и на розлив.

3. Молоко в треугольных пакетах

Забытые напитки Советского Союза: что пили в столовых и на улицах. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарёв

Молоко в треугольных пакетах по пол-литра начало появляться в СССР в конце 50-х и ушло из обихода к перестройке. За это время оно успело стать ярким воспоминанием для всех, кто вырос в Союзе.

4. Газировка из автомата

Семь забытых напитков из СССР: автоматы с газировкой и кисель. Фото © Wikipedia / Thomas Taylor Hammond

Первые автоматы с газировкой появились в СССР ещё в 30-х годах и уже скоро стали частью культурного кода советского гражданина. Обычно они стояли на улице в ряд, в каждом — пара разных видов шипучки. В автоматах ещё ждал единственный стеклянный стакан, из которого пили все подряд… Сейчас такое сложно представить, а вот в СССР ни у кого вопросов не возникало.

5. Разливной кофейный напиток

Какие напитки популярны были в СССР? Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Это был один из самых популярных напитков в СССР. Он продавался в столовых в тех самых гранёных стаканах. От кофе было одно название — вкус часто подостывшего напитка по большей части определяло молоко и огромное количество сахара. Спустя десятилетия "кофе из ведра" до сих пор можно встретить в столовых университетов и даже школ. Для кого-то это память о былой жизни, так что берут кофейный напиток охотно.

6. Компот из сухофруктов

Напитки из Советского Союза, которые вызовут приятные воспоминания. Фото © ТАСС / Марк Редькин

Компот из сухофруктов — стабильный участник диетических столов разного рода, поэтому его вариации всегда были в наших кафешках. Он готовился из сухофруктов, таких как яблоки, груши и абрикосы. Компот был сладким и освежающим напитком, который можно было пить как горячим, так и холодным.

7. Квас из бочки на улице

7 напитков, которые популярны были в СССР, но уже забыты. Фото © ТАСС / Евгений Шулепов

В СССР квас продавали в бочках на улице. Напиток был доступным в плане не только финансов, но и расположения — можно было купить буквально на каждом углу. Особенно популярным квас считался в жаркую пору, ведь он весь такой освежающий и слегка газированный.