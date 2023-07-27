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27 июля, 14:38

Обиженные украинцы переименовали Федерацию фехтования в "Википедии" в "Федерацию лохов"

Федерацию фехтования, наказавшую украинскую саблистку, обидно переименовали в "Википедии"

Международная федерация фехтования (FIE), которая временно дисквалифицировала украинскую саблистку Ольгу Харлан после её агрессии на попытку рукопожатия со стороны российской спортсменки Анны Смирновой, получила новое обидное название в "Википедии". Организацию, под эгидой которой проводятся чемпионат мира и Кубок мира по фехтованию, в интернет-энциклопедии переименовали в "Федерацию лохов"

Федерацию фехтования, наказавшую украинскую саблистку, обидно переименовали в "Википедии". Скриншот © LIFE

Федерацию фехтования, наказавшую украинскую саблистку, обидно переименовали в "Википедии". Скриншот © LIFE

Кроме того, интернет-хулиганы извратили имена и фамилии главных функционеров спортивной организации, а генеральным консулом "назначили" Филиппа Киркорова. Сейчас внесённые изменения на "Википедии" поправили.

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Напомним, после встречи 1/32 финала чемпионата мира украинка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой. Завершив поединок, та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира. Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что поведение украинки выходит за рамки спортивной этики.

Обложка ©

Eugene Lim / Unsplash

Марина Калегина
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