Обиженные украинцы переименовали Федерацию фехтования в "Википедии" в "Федерацию лохов"

Международная федерация фехтования (FIE), которая временно дисквалифицировала украинскую саблистку Ольгу Харлан после её агрессии на попытку рукопожатия со стороны российской спортсменки Анны Смирновой, получила новое обидное название в "Википедии". Организацию, под эгидой которой проводятся чемпионат мира и Кубок мира по фехтованию, в интернет-энциклопедии переименовали в "Федерацию лохов"