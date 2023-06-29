Хинштейн рассказал, в чём Википедия уступает "Рувики"
Хинштейн: "Рувики" делает упор на качество, а не на скорость, как Википедия
У аналога Википедии — сайта "Рувики" — большое будущее, убеждён председатель Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. В беседе с Лайфом он назвал преимущества отечественного проекта.
"Уже успел протестировать запущенную в бета-тестирование интернет-энциклопедию "Рувики" — по первым впечатлениям, у проекта большое будущее. Принцип, когда автором может выступать обычный пользователь, но верифицировать материалы будут только профессионалы, — это шаг вперёд относительно Википедии", — сказал он.
По словам депутата, проект только начал работу, поэтому временные баги неизбежны. Главное — "Рувики" делает упор на качество, а не на скорость. Хинштейн подчеркнул, что нет смысла в публикации статьи в электронной энциклопедии как можно быстрее, если в ней написан "откровенный бред" или же содержатся различные фейки.
Депутат выразил надежду, что "Рувики" станет заменой Википедии, в которой исполняются российские законы и публикуются экспертные верифицированные материалы по той или иной тематике. И такой подход ценен особенно сегодня, когда в Сети множество фейков и "материалов с однобокой подачей информации". Например, отметил Хинштейн, та же Википедия во время СВО показала свою неспособность давать пользователю объективную картину мира.
Напомним, в мае в России тайно создали аналог Википедии под названием "Рувики". Один из отцов нового сервиса — директор "Викимедиа.Ru" Владимир Медейко. А во вторник, 27 июня, отечественный аналог Википедии "Рувики" стал доступен для читателей.
t.me / Александр Хинштейн