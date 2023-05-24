В России тайно создали аналог "Википедии" под названием "Рувики"

На российском интернет-форуме объявили о создании очередного аналога "Википедии" под названием "Рувики". Об этом рассказал депутат Госдумы Антон Горелкин.

По его словам, портал разместят на российских серверах. Он добавил, что управлять платформой будет юридическое лицо из РФ.

"Желаю "Рувики" успехов и буду внимательно следить за развитием этого проекта. Надеюсь, что он будет в полной мере соблюдать законодательство РФ и не наступит на те грабли, на которых последний год исполнялись очень странные танцы", — написал депутат в телеграм-канале.

Данный проект тайно создавали два представителя "Викимедиа.Ru". Об этом рассказал исполнительный директор этого некоммерческого партнёрства Станислав Козловский. По его словам, один из создателей — директор "Викимедиа.Ru" Владимир Медейко.

"В общем, это всё делалось тайно двумя людьми. "Википедия" даёт возможность любому человеку создавать проекты. Движок Медиавики, на котором работает "Википедия", он свободный. И контент "Википедии" в свободной лицензии. То есть, пожалуйста, любой может сделать клон "Википедии", это не проблема. На это требуется где-то минут 15", — сказал Козловский в беседе с "Газетой.ru".