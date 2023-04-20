КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

20 апреля, 09:15

Википедию вновь оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации

Суд оштрафовал Wikimedia на полтора миллиона рублей за отказ удалить фейки об СВО

Компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной Википедии — вновь оштрафована за отказ удалить фейковую статью об эпизоде СВО. Об этом сообщает ТАСС.

"Википедию" оштрафовали на 800 тысяч из-за песни группы "Психея"

"Википедию" оштрафовали на 800 тысяч из-за песни группы "Психея"

Компании присудили штраф в размере полутора миллионов рублей. Такое решение принял мировой судебный участок в Москве. Поводом для вынесения приговора стала статья о боях под Ахтыркой Сумской области в феврале – марте 2022 года, в ходе которых погибли дети. В Роскомнадзоре заявили, что информация в этом материале не соответствует действительности, и потребовали от Wikimedia Foundation удалить статью, однако этого сделано не было. Поэтому и был составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее владелец русскоязычной Википедии был оштрафован на два миллиона рублей за фейковые материалы о российских военных частях. Поводом для очередного штрафа послужил отказ руководства площадки удалить материалы о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также статьи о боевых действиях на Украине.

В Минцифры ответили на вопрос о планах по блокировке Википедии

В Минцифры ответили на вопрос о планах по блокировке Википедии

Обложка ©

Shutterstock

Иван Косицын
  • Новости
  • википедия
  • Специальная военная операция на Украине
  • Сервисы и приложения
  • Общество
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров