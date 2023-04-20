Википедию вновь оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации
Суд оштрафовал Wikimedia на полтора миллиона рублей за отказ удалить фейки об СВО
Компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной Википедии — вновь оштрафована за отказ удалить фейковую статью об эпизоде СВО. Об этом сообщает ТАСС.
Компании присудили штраф в размере полутора миллионов рублей. Такое решение принял мировой судебный участок в Москве. Поводом для вынесения приговора стала статья о боях под Ахтыркой Сумской области в феврале – марте 2022 года, в ходе которых погибли дети. В Роскомнадзоре заявили, что информация в этом материале не соответствует действительности, и потребовали от Wikimedia Foundation удалить статью, однако этого сделано не было. Поэтому и был составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее владелец русскоязычной Википедии был оштрафован на два миллиона рублей за фейковые материалы о российских военных частях. Поводом для очередного штрафа послужил отказ руководства площадки удалить материалы о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде, а также статьи о боевых действиях на Украине.
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