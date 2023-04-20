Википедию вновь оштрафовали за неудаление фейков о спецоперации

Компании присудили штраф в размере полутора миллионов рублей. Такое решение принял мировой судебный участок в Москве. Поводом для вынесения приговора стала статья о боях под Ахтыркой Сумской области в феврале – марте 2022 года, в ходе которых погибли дети. В Роскомнадзоре заявили, что информация в этом материале не соответствует действительности, и потребовали от Wikimedia Foundation удалить статью, однако этого сделано не было. Поэтому и был составлен протокол об административном правонарушении.