КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 10:25

В Минцифры ответили на вопрос о планах по блокировке Википедии

Глава Минцифры Шадаев: Планов по блокировке Википедии пока нет

Планов по блокировке в России Википедии на данный момент нет. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Пока Википедию мы не блокируем, пока в планах такого нет", — сказал министр в беседе с журналистами.

Вассерман назвал захваченные "сектой" разделы Википедии

Вассерман назвал захваченные "сектой" разделы Википедии

Ранее глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уверен, что нужно закрыть Википедию, в которой много лживой и непроверенной информации. Однако он отметил, что перед этим должен быть создан российский аналог портала. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что думать о закрытии Википедии в России преждевременно, сначала нужно создать отечественный аналог сайта с проверенной информацией.

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Иван Косицын
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