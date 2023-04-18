В Минцифры ответили на вопрос о планах по блокировке Википедии
Глава Минцифры Шадаев: Планов по блокировке Википедии пока нет
Планов по блокировке в России Википедии на данный момент нет. Об этом рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Пока Википедию мы не блокируем, пока в планах такого нет", — сказал министр в беседе с журналистами.
Ранее глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев уверен, что нужно закрыть Википедию, в которой много лживой и непроверенной информации. Однако он отметил, что перед этим должен быть создан российский аналог портала. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что думать о закрытии Википедии в России преждевременно, сначала нужно создать отечественный аналог сайта с проверенной информацией.
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