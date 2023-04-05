Вассерман назвал захваченные "сектой" разделы Википедии

Создать российский аналог Википедии несложно, проблема состоит в дальнейшей модерации сайта. Такое мнение высказал публицист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с телеканалом "360".

"Создать собственную энциклопедию на тех же википедических принципах свободного наполнения несложно. Так называемый движок, то есть система программ, обеспечивающая работу сайта в формате Википедии, свободен. То есть его может использовать любой желающий", — отметил Вассерман.

Депутат добавил, что по фактологической части, там, где речь идёт о математике, географии, естественных науках, Википедия работает вполне нормально, ошибок там не больше, чем в авторитетнейшей Британской энциклопедии. Однако такие разделы, как "политика", "история", "экономика", "практически полностью нафаршированы фантазиями тоталитарной секты либералов", подчеркнул Вассерман. Именно эти люди, по его словам, почти полностью захватили модераторский коллектив и даже нарушили многие правила сайта, специально созданные для предотвращения таких сценариев. В этом, считает публицист, и заключается главная проблема создания российского аналога ресурса.

"Именно обеспечение достоверности данных, не поддающихся прямой проверке, — это главная проблема хоть Википедии, хоть любой другой энциклопедии... Видимо, придётся, используя программное хозяйство Википедии, основать модерацию на каких-то совершенно иных, нежели в Википедии, принципах, и надо ещё подумать, на каких именно", — заключил Вассерман.