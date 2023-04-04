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4 апреля, 10:20

В Кремле ответили на вопрос о возможном закрытии "Википедии"

Песков: Думать о закрытии "Википедии" преждевременно, пока нет российского аналога

Думать о закрытии "Википедии" в России преждевременно, сначала нужно создать отечественный аналог сайта с проверенной информацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что в различных форматах, на разных форумах и на разных уровнях неоднократно высказывалась точка зрения о том, что нам необходимо создавать аналог "Википедии", причём который содержал бы действительно проверенную и точную, объективную информацию. Потому что мы знаем, что в "Википедии" очень много искажений, очень много неправды, очень много ошибок — исторических, фактологических", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что создавать аналог нужно обязательно, и уточнил, что обсуждать возможное закрытие "Википедии" можно будет только после появления отечественного варианта онлайн-энциклопедии.

Напомним, в конце прошлого года глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск российского аналога "Википедии" — портала "Знания" — в первом квартале 2023 года. А ранее сегодня глава СПЧ Валерий Фадеев призвал как можно быстрее создать альтернативу и закрыть "Википедию".

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ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Александр Юнашев
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