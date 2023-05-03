В России появится аналог сервиса Flightradar для беспилотников
Росавиация анонсировала запуск аналога Flightradar, позволяющего в режиме реального времени наблюдать за положением воздушных судов. Вот только в новом сервисе будет доступна информация о полётах беспилотников.
"Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полётов беспилотных воздушных судов. На первом этапе речь идёт о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БПЛА в конкретной местности, в том числе на основе геолокации пользователя", — приводит РИА "Новости" сообщение представителя ведомства.
По предварительной информации, разработкой сервиса займутся АО "Концерн ВКР "Алмаз-Антей" и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". В настоящее время на базе ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" функционирует система предоставления планов полётов по Сети и телефонной сети общего пользования, которая станет основой для новой разработки. Планируется, что портал будет востребован среди внешних пилотов БПЛА и оперативных органов Единой системы организации воздушного движения страны.
В Росавиации добавили, что отображение беспилотников в основном будет зависеть от бортового оборудования, а также возможностей радиолокаторов и многопозиционных систем наблюдения. Планируется, что благодаря сервису упростится доступ БПЛА к воздушному пространству, автоматизируются процессы составления и направления планов полётов, сократится время на получение необходимых разрешений и т.д.
К слову, сегодня мэр Москвы Сергей Собянин запретил запускать беспилотники над городом. Исключениями стали те БПЛА, которые необходимы для государственных нужд. Как объяснили власти, таким образом планируется предотвратить несанкционированное использование дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов.
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