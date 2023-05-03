В России появится аналог сервиса Flightradar для беспилотников

Росавиация анонсировала запуск аналога Flightradar, позволяющего в режиме реального времени наблюдать за положением воздушных судов. Вот только в новом сервисе будет доступна информация о полётах беспилотников.

"Посредством сервиса будет осуществляться информационное обеспечение полётов беспилотных воздушных судов. На первом этапе речь идёт о предоставлении в удобной форме для пользователей юридически значимой информации о возможности и параметрах использования БПЛА в конкретной местности, в том числе на основе геолокации пользователя", — приводит РИА "Новости" сообщение представителя ведомства.

По предварительной информации, разработкой сервиса займутся АО "Концерн ВКР "Алмаз-Антей" и ФГУП "Госкорпорация по ОрВД". В настоящее время на базе ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" функционирует система предоставления планов полётов по Сети и телефонной сети общего пользования, которая станет основой для новой разработки. Планируется, что портал будет востребован среди внешних пилотов БПЛА и оперативных органов Единой системы организации воздушного движения страны.

В Росавиации добавили, что отображение беспилотников в основном будет зависеть от бортового оборудования, а также возможностей радиолокаторов и многопозиционных систем наблюдения. Планируется, что благодаря сервису упростится доступ БПЛА к воздушному пространству, автоматизируются процессы составления и направления планов полётов, сократится время на получение необходимых разрешений и т.д.