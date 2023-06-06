Википедию вновь оштрафовали на три миллиона рублей
Суд оштрафовал Wikimedia на три миллиона рублей за неудаление статьи об "Азове"
Компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной Википедии — оштрафована за отказ удалить статью о нацполке "Азов"*. Об этом сообщает ТАСС.
Мировой судебный участок в Москве присудил компании очередной штраф в размере трёх миллионов рублей. Из оглашённых в суде материалов дела следует, что Роскомнадзор обнаружил на Википедии статью об "Азове". Ведомство потребовало её удалить, однако этого сделано не было.
Напомним, компания Wikimedia Foundation неоднократно подпадала под штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации и ВС РФ. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее заявлял о необходимости закрыть Википедию, в которой много лживой и непроверенной информации. В Кремле при этом заявили, что для начала нужно создать отечественный аналог сайта, к тому же создание альтернативы Википедии ещё в 2022 году одобрил президент РФ Владимир Путин. В конце мая компания Wikimedia Foundation подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за блокировки публикаций.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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