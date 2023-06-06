Википедию вновь оштрафовали на три миллиона рублей

Компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной Википедии — оштрафована за отказ удалить статью о нацполке "Азов"*. Об этом сообщает ТАСС.

Мировой судебный участок в Москве присудил компании очередной штраф в размере трёх миллионов рублей. Из оглашённых в суде материалов дела следует, что Роскомнадзор обнаружил на Википедии статью об "Азове". Ведомство потребовало её удалить, однако этого сделано не было.