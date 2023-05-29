Компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной версии онлайн-энциклопедии "Википедия" — подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за блокировки публикаций.

"В Тверской районный суд города Москвы поступило два административных исковых заявления Wikimedia Foundation Inc. к Генеральной прокуратуре РФ, первому заместителю генерального прокурора РФ А.В. Разинкину, Роскомнадзору. Беседы по искам назначены на 10 июля", — рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь суда Мария Освальдо.