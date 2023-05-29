"Википедия" подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор
Компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной версии онлайн-энциклопедии "Википедия" — подала в суд на Генпрокуратуру и Роскомнадзор из-за блокировки публикаций.
"В Тверской районный суд города Москвы поступило два административных исковых заявления Wikimedia Foundation Inc. к Генеральной прокуратуре РФ, первому заместителю генерального прокурора РФ А.В. Разинкину, Роскомнадзору. Беседы по искам назначены на 10 июля", — рассказала РИА "Новости" пресс-секретарь суда Мария Освальдо.
Так, владелец "Википедии" просит суд признать незаконным уведомление Роскомнадзора о нарушении порядка распространения информации в онлайн-энциклопедии и требование Генпрокуратуры РФ об ограничении доступа к этим данным.
Напомним, компания Wikimedia Foundation неоднократно попадала под штрафы за отказ удалить фейки о спецоперации и ВС РФ. Глава СПЧ Валерий Фадеев ранее заявлял о необходимости закрыть "Википедию", в которой много лживой и непроверенной информации. В Кремле при этом заявили, что для начала нужно создать отечественный аналог сайта, к тому же создание альтернативы "Википедии" ещё в 2022 году одобрил президент РФ Владимир Путин.
Shutterstock