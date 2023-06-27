Отечественный аналог Википедии "Рувики" стал доступен для читателей

Сайт "Рувики", являющийся отечественным аналогом Википедии, стал доступен для читателей в бета-версии. Сейчас в сервисе значится 1 910 653 статьи на русском языке.

"Сейчас "Рувики" в бета-версии. Скоро станет доступно свободное редактирование", — отмечается на сайте ресурса.