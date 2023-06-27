Отечественный аналог Википедии "Рувики" стал доступен для читателей
Сайт "Рувики", являющийся отечественным аналогом Википедии, стал доступен для читателей в бета-версии. Сейчас в сервисе значится 1 910 653 статьи на русском языке.
"Сейчас "Рувики" в бета-версии. Скоро станет доступно свободное редактирование", — отмечается на сайте ресурса.
Ранее Лайф писал, что компания Wikimedia Foundation — владелец русскоязычной Википедии — вновь оштрафована за отказ удалить фейковую статью об эпизоде СВО. Компании присудили штраф в размере полутора миллионов рублей. Такое решение принял мировой судебный участок в Москве.
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