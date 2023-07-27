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27 июля, 10:00
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Украинская фехтовальщица ткнула саблей в россиянку вместо рукопожатия на ЧМ-2023

Украинская фехтовальщица Харлан не пожала руку россиянке Смирновой на ЧМ-2023

<p>Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media</p>

Украинская саблистка Ольга Харлан. Фото © Getty Images / Sebastian Frej / MB Media

Украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Милане с 22 по 30 июля.

Украинская фехтовальщица Харлан не пожала руку россиянке Смирновой. Видео © Twitter / Tribuna.com Україна

Встреча 1/32 финала завершилась со счётом 15:7 в пользу украинки. После поединка 23-летняя россиянка предложила Харлан пожать друг другу руки, а та в ответ протянула саблю. Потом украинка развернулась и покинула спортивную площадку. Смирнова обратилась к судьям, не покинув место проведения соревнований.

Чемпионат мира по фехтованию проходит в Милане с 22 по 30 июля. Среди участников из России семеро спортсменов: Вадим Анохин, Анна Смирнова, Лейла Пириева, Яна Бекмурзова, Полина Хаертдинова, Артём Саркисян и Алёна Лисина, выступающие в индивидуальных зачётах под нейтральным флагом.

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Ранее украинский фехтовальщик Рейзлин отказался от поединка с россиянином Анохиным. Украинец фигурировал в списке участников соревнований в индивидуальной шпаге, однако незадолго до поединка пропал оттуда.

Ирина Фальке
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