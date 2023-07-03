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3 июля, 14:46

Российская теннисистка раскрыла правду о поведении украинок на турнирах

Россиянка Кудерметова сказала, что не все украинские теннисистки здороваются

<p>Вторая ракетка России Вероника Кудерметова. Фото © ТАСС / EPA / Sander Koning</p>

Вторая ракетка России Вероника Кудерметова. Фото © ТАСС / EPA / Sander Koning

Вторая ракетка России Вероника Кудерметова призналась, что некоторые соперницы с Украины отказываются здороваться и жать руку. Об этом она рассказала после матча, на котором обыграла эстонку Кайю Канепи во время первого круга Уимблдона.

"Я здороваюсь с ними (с украинскими спортсменками. — Прим. Лайфа). Некоторые отвечают, некоторые — нет. Как и другие, я говорю, что мы просто теннисисты", подчеркнула россиянка.

Она также отметила, что рада вновь оказаться на турнире Большого шлема, так как в прошлом году России не разрешили участвовать. Кудерметова отметила поддержку зрителей, которые приветливо встретили на корте россиянку. Спортсменка добавила, что сейчас нужно продолжать "соревноваться и показать себя с лучшей стороны — здесь мы просто теннисисты".

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Ранее Лайф писал, что украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку сопернице из России после матча. Это произошло после того, как наша спортсменка Анастасия Потапова уверенно разобралась с ней во втором круге турнира в Майами. Похожая история случилась после финала турнира WTA в американском Остине. Костюк победила россиянку Варвару Грачёву и отказалась пожать её руку. А в мае Кудерметова уступила украинке Ангелине Калининой в полуфинале турнира WTA в Риме, а та отказалась от рукопожатия.

Татьяна Миссуми
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