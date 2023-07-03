Российская теннисистка раскрыла правду о поведении украинок на турнирах

Вторая ракетка России Вероника Кудерметова призналась, что некоторые соперницы с Украины отказываются здороваться и жать руку. Об этом она рассказала после матча, на котором обыграла эстонку Кайю Канепи во время первого круга Уимблдона.

"Я здороваюсь с ними (с украинскими спортсменками. — Прим. Лайфа). Некоторые отвечают, некоторые — нет. Как и другие, я говорю, что мы просто теннисисты", — подчеркнула россиянка.