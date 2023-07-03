Российская теннисистка раскрыла правду о поведении украинок на турнирах
Россиянка Кудерметова сказала, что не все украинские теннисистки здороваются
Вторая ракетка России Вероника Кудерметова. Фото © ТАСС / EPA / Sander Koning
Вторая ракетка России Вероника Кудерметова призналась, что некоторые соперницы с Украины отказываются здороваться и жать руку. Об этом она рассказала после матча, на котором обыграла эстонку Кайю Канепи во время первого круга Уимблдона.
"Я здороваюсь с ними (с украинскими спортсменками. — Прим. Лайфа). Некоторые отвечают, некоторые — нет. Как и другие, я говорю, что мы просто теннисисты", — подчеркнула россиянка.
Она также отметила, что рада вновь оказаться на турнире Большого шлема, так как в прошлом году России не разрешили участвовать. Кудерметова отметила поддержку зрителей, которые приветливо встретили на корте россиянку. Спортсменка добавила, что сейчас нужно продолжать "соревноваться и показать себя с лучшей стороны — здесь мы просто теннисисты".
Ранее Лайф писал, что украинская теннисистка Марта Костюк не пожала руку сопернице из России после матча. Это произошло после того, как наша спортсменка Анастасия Потапова уверенно разобралась с ней во втором круге турнира в Майами. Похожая история случилась после финала турнира WTA в американском Остине. Костюк победила россиянку Варвару Грачёву и отказалась пожать её руку. А в мае Кудерметова уступила украинке Ангелине Калининой в полуфинале турнира WTA в Риме, а та отказалась от рукопожатия.