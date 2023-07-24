Украинский фехтовальщик отказался от поединка с россиянином

На чемпионате мира по фехтованию 2023 года в Милане украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин отказался сражаться с россиянином Вадимом Анохиным. Об этом сообщает издание Ua.tribuna.

Их поединок должен был состояться сегодня в полдень по московскому времени. Рейзлин фигурировал в списке участников соревнований в индивидуальной шпаге, однако незадолго до поединка пропал оттуда.

Чемпионат проходит в Милане с 22 по 25 июля. Участие в нём позволяет набрать очки для продвижения в мировом рейтинге и отобраться на участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.