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27 июля, 11:47

Украинскую саблистку выгнали с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке

Украинскую саблистку Харлан отстранили от ЧМ после отказа пожать руку россиянке

<p>Украинская саблистка Ольга Харлан. Обложка © ТАСС / AP</p>

Украинская саблистка Ольга Харлан. Обложка © ТАСС / AP

Украинская саблистка Ольга Харлан отстранена от чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане. Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE) после того, как Харлан отказалась пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой и сделала агрессивный выпад против неё.

В 1/16 финала Харлан должна была встретиться с болгаркой Йоаной Илиевой, но украинка так и не вышла на соревновательную дорожку. Илиева же без борьбы прошла в следующий раунд, где она сразится с азербайджанкой Анной Баштой.

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Напомним, после поединка 1/32 финала украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к сопернице, однако та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе, а затем покинула дорожку. Поединок завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан.

Никита Никонов
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