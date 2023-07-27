Украинскую саблистку выгнали с чемпионата мира после отказа пожать руку россиянке

Украинская саблистка Ольга Харлан отстранена от чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Милане. Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE) после того, как Харлан отказалась пожимать руку российской сопернице Анне Смирновой и сделала агрессивный выпад против неё.

В 1/16 финала Харлан должна была встретиться с болгаркой Йоаной Илиевой, но украинка так и не вышла на соревновательную дорожку. Илиева же без борьбы прошла в следующий раунд, где она сразится с азербайджанкой Анной Баштой.