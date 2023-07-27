Судьи приняли сторону украинской саблистки после воинственного жеста против россиянки на ЧМ
FIE отклонила протест фехтовальщицы Смирновой после поединка с украинкой Харлан
Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест российской саблистки Анны Смирновой, который она подала после поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане и её отказа от рукопожатия. Как заявил глава Федерации фехтования России (ФФР), они намерены добиться отмены результата поединка.
Украинская фехтовальщица Харлан ткнула саблей в россиянку Смирнову. Скриншот видео © Twitter / Tribuna.com Україна
"Будем (добиваться отмены результата. — Прим. Лайфа)", — приводит его слова РИА "Новости".
Напомним, после поединка украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой. Более того, спортсменка в ответ протянула саблю, развернулась и покинула площадку. Смирнова же обратилась к судьям. Поединок завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан.
Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency