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27 июля, 11:27

Судьи приняли сторону украинской саблистки после воинственного жеста против россиянки на ЧМ

FIE отклонила протест фехтовальщицы Смирновой после поединка с украинкой Харлан

Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест российской саблистки Анны Смирновой, который она подала после поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане и её отказа от рукопожатия. Как заявил глава Федерации фехтования России (ФФР), они намерены добиться отмены результата поединка.

Украинская фехтовальщица Харлан ткнула саблей в россиянку Смирнову. Скриншот видео © Twitter / Tribuna.com Україна

Украинская фехтовальщица Харлан ткнула саблей в россиянку Смирнову. Скриншот видео © Twitter / Tribuna.com Україна

"Будем (добиваться отмены результата. — Прим. Лайфа)", — приводит его слова РИА "Новости".

Украинский фехтовальщик отказался от поединка с россиянином

Украинский фехтовальщик отказался от поединка с россиянином

Напомним, после поединка украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой. Более того, спортсменка в ответ протянула саблю, развернулась и покинула площадку. Смирнова же обратилась к судьям. Поединок завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Николь Вербер
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