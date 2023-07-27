Судьи приняли сторону украинской саблистки после воинственного жеста против россиянки на ЧМ

Международная федерация фехтования (FIE) отклонила протест российской саблистки Анны Смирновой, который она подала после поединка с украинкой Ольгой Харлан на чемпионате мира в Милане и её отказа от рукопожатия. Как заявил глава Федерации фехтования России (ФФР), они намерены добиться отмены результата поединка.