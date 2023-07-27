Матыцин возмущён поведением украинки Харлан, ткнувшей россиянку саблей на ЧМ

Поведение украинской саблистки Ольги Харлан после встречи с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира выходит за рамки спортивной этики, её дисквалификация — абсолютно правильное решение. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Правильно, что дисквалифицировали. Но её поведение выходит за рамки спортивной этики", — сказал глава Минспорта журналистам в кулуарах саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

Напомним, после встречи 1/32 финала чемпионата мира украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к сопернице, однако та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе, а затем покинула дорожку. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира.