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27 июля, 13:15

Матыцин возмущён поведением украинки Харлан, ткнувшей россиянку саблей на ЧМ

Матыцин: Поведение украинской саблистки Харлан выходит за рамки спортивной этики

Поведение украинской саблистки Ольги Харлан после встречи с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира выходит за рамки спортивной этики, её дисквалификация — абсолютно правильное решение. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин.

"Правильно, что дисквалифицировали. Но её поведение выходит за рамки спортивной этики", — сказал глава Минспорта журналистам в кулуарах саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге.

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Напомним, после встречи 1/32 финала чемпионата мира украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку сопернице из России Анне Смирновой. Завершив поединок, россиянка хотела подойти к сопернице, однако та выставила саблю вперёд и не подпустила Смирнову к себе, а затем покинула дорожку. Бой завершился со счётом 15:7 в пользу Харлан, однако затем украинскую саблистку отстранили от турнира.

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Getty Images / Sebastian Frej / MB Media

Никита Никонов
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