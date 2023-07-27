Россияне рассказали, что заставило бы их поменять привычный уклад жизни и пойти на вахту

Более половины россиян заявили, что готовы работать вахтовым методом, и раскрыли, какие обстоятельства могут их на это сподвигнуть. Результаты опроса, проведённого специалистами hh.ru, представила газета "Вести Подмосковья".

68% соискателей и работающих россиян в целом готовы рассматривать предложения о вахтовой работе. Так, 11% при поиске работы открывают такие вакансии, ещё 40% готовы перейти на вахтовый режим, если работа интересная. Устроиться на вахту по совету друзей готовы 6%, а 11% пойдут на такие перемены в исключительных обстоятельствах.

Наотрез отказываются работать на вахте 36% россиян. Чаще всего это молодые соискатели от 18 до 24 лет (47%). Половина респондентов (47%) в возрасте от 45 до 54 лет готовы перейти на новый график только ради интересной вакансии.

Главная причина, по которой россияне хотели бы перейти на вахтовый режим работы, — уровень оплаты труда, превышающий текущий доход человека в два-три раза (57%). 27% назвали существенным преимуществом хороший соцпакет, ДМС и прочие льготы. В опросе, который проводился с 9 по 18 июля, участвовало 2270 человек.

Но 40% опрошенных всё же вспомнили про главный минус такой работы — неудобства в быту. Ещё почти столько же (36%) ставят под сомнение порядочность работодателей, 32% не готовы расставаться с семьёй, а 20% боятся тяжёлого физического труда.