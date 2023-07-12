Названы лучшие и худшие месяцы для поиска работы

В начале весны и осени люди чаще всего начинают искать работу, а это значит, что конкуренция среди соискателей сильно растёт, рассказала "Газете.ru" карьерный консультант онлайн-школы программирования "Хекслет" Екатерина Савченко. Не менее высока конкуренция в сентябре, октябре и частично в ноябре.

"Основными периодами затишья на рынке являются декабрь и январь. Декабрь — период в конце года, когда HR-директора закрывают планы и бюджеты, а также почти полностью погружены в подготовку и проведение корпоративов. В январе, после праздников, все медленно возвращаются в рабочие процессы, сверяют и корректируют планы", — пояснила Савченко.

По её словам, "горящие" вакансии в декабре могут открыться, если в компании под конец года остаётся нереализованный бюджет на подбор персонала. Но в целом эксперт не советует менять работу под конец года, ведь такое решение может лишить сотрудника ежегодного бонуса, выплачиваемого в середине января – начале февраля. К тому же если в декабре человек нанят на работу, значит, к обязанностям он приступит не раньше середины января, что может сказаться на его планах.