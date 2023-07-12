Названы лучшие и худшие месяцы для поиска работы
Консультант Савченко: Работу лучше всего искать с февраля по апрель
В начале весны и осени люди чаще всего начинают искать работу, а это значит, что конкуренция среди соискателей сильно растёт, рассказала "Газете.ru" карьерный консультант онлайн-школы программирования "Хекслет" Екатерина Савченко. Не менее высока конкуренция в сентябре, октябре и частично в ноябре.
"Основными периодами затишья на рынке являются декабрь и январь. Декабрь — период в конце года, когда HR-директора закрывают планы и бюджеты, а также почти полностью погружены в подготовку и проведение корпоративов. В январе, после праздников, все медленно возвращаются в рабочие процессы, сверяют и корректируют планы", — пояснила Савченко.
По её словам, "горящие" вакансии в декабре могут открыться, если в компании под конец года остаётся нереализованный бюджет на подбор персонала. Но в целом эксперт не советует менять работу под конец года, ведь такое решение может лишить сотрудника ежегодного бонуса, выплачиваемого в середине января – начале февраля. К тому же если в декабре человек нанят на работу, значит, к обязанностям он приступит не раньше середины января, что может сказаться на его планах.
С февраля по апрель наём проводится более активно, но с начала мая и до середины августа снова наступает период затишья. Как пояснила Савченко, на поиск сотрудников в некоторых сферах влияют и сезонные факторы. Например, это касается туризма, строительства, недвижимости и ретейла, автомобильной сферы. Так, для туризма высокий сезон — лето, а для недвижимости — осень. А вот для IT сезонность не важна — в этой области поиск сотрудников ведётся круглогодично.
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