Больше половины работающих россиян считают себя трудоголиками

Каждый пятый россиянин (21%) постоянно чувствует переутомление или усталость от работы, и абсолютное большинство респондентов сталкивались с выгоранием из-за профессиональной деятельности (90%). Это выяснили СК "Росгосстрах" и исследовательский центр "Зарплаты.ру" в ходе опроса, с результатами которого ознакомился Лайф.

Оказалось, что трудоголиками себя считают 53% работающих россиян, причём больше трети (39%) оценивают такое качество положительно, а 14%, наоборот, отрицательно. Чаще этим словом называют себя сотрудники сферы медицины и фармации (80%), энергетики и добычи сырья (67%), маркетинга и PR (60%).

Свыше 40 часов в неделю трудятся 57% опрошенных, 28% отрабатывают от сих до сих, а 15% счастливчиков заняты 35 часов в неделю или менее. Большинство респондентов (94%) остаются на связи и по завершении трудового дня.

Ради работы наши сограждане иногда отказываются от других важных дел. Так, 29% участников опроса жертвуют приёмом пищи, 27% — временем, проведённым с семьёй и друзьями, 27% игнорируют потребность в отдыхе и развлечениях, а 20% пропускают визиты к врачу. Пятая часть респондентов (19%) даже не присутствует на семейных мероприятиях.

При этом понимание в ближнем кругу находят 63% респондентов — у них не возникает проблем в личной и семейной жизни из-за профдеятельности. У трети россиян изредка случаются конфликты на этой почве, а для 5% работа — камень преткновения в отношениях с близкими.