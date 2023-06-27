Больше половины россиян признались в позитивном отношении к трудоголизму

Больше половины россиян положительно относятся к трудоголизму. Такие результаты показал опрос Mediacom.Expert с помощью онлайн-панели Anketolog.ru, пишет "Газета.ru".

Оказалось, что 39% опрошенных считают трудоголизм негативным явлением, а 11% не стали давать оценку данному понятию. Молодые люди в возрасте 18–30 лет (65%) и неработающие граждане (61%) в большинстве своём относятся к трудоголизму позитивно.

Из респондентов 43% считают, что трудоголик — это человек, который много работает, 42% — который не представляет своей жизни без работы, 40% — который ставит карьеру на первое место в жизни. Около трети (31%) уверены, что трудоголик — это тот, кто горит работой, 24% — кто не умеет расслабляться. Почти каждый четвёртый (24%) отметил, что трудоголики зависят от успеха на работе, 23% — что они очень любят работу, 19% — что достижениями в карьере они закрываются от других проблем.

В ходе опроса почти треть (31%) респондентов назвали себя трудоголиками, и чаще это женщины (33% против 28% мужчин), а также участники исследования, не состоящие в отношениях (34%) и имеющие доход от 70 тысяч рублей (35%).