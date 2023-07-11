Стало известно, сколько россиян нашли любовь на работе

Романы на работе заводили 39% россиян, причём чаще это делали мужчины, чем женщины, — 42% против 36%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом "Работа.ру" среди четырёх с лишним тысяч респондентов старше 18 лет из всех регионов страны. Данные есть в распоряжении Лайфа.

Сейчас отношения продолжаются у 34% опрошенных, имевших служебные романы, а 15% пар успели даже пожениться. Чаще такие встречи успехом заканчивались у женщин: 36% продолжают встречаться с партнёрами, которых нашли на работе. Среди мужчин отношения продолжаются у 31% респондентов. А вот трудиться вместе после служебного романа продолжают всего 11%.