Назван эффективный способ укротить нрав токсичного коллеги

Чтобы обуздать нрав токсичного коллеги или даже начальника, нужно научиться выстраивать личные границы, дистанцироваться и отзеркаливать токсичность, посоветовал читателям "Газеты.ru" бренд-директор "Нетологии" Иван Чирков.

Эксперт подчеркнул, что токсичные коллеги — это большая проблема, ведь такие люди пренебрегают чувствами окружающих, провоцируют скандалы и перекладывают ответственность за результат, что сильно портит атмосферу в коллективе.

"Основная причина высокого уровня токсичности заключается в том, что коллеги токсика боятся погасить такое отношение к себе, из-за чего активность человека, проявляющего агрессию, только нарастает. Поэтому если набралось несколько подобных случаев, не бойтесь проактивно решать проблему с помощью разговора. Главное — делать это наедине, а не в общем чате или офисном пространстве", — пояснил Чирков.

По его словам, с таким коллегой нужно прорабатывать личные границы. Лучшее решение — честно признаться, что вам некомфортно — это уже создаст эмоциональный барьер. Если не поможет, нужно дистанцироваться, ведь "токсики" — зависимы от внимания, а значит, им нечем будет подпитываться.

После этого нужно сфокусироваться на своих ценностях и противостоять желанию принимать участие в негативном поведении. Вместе с тем нужно быть нейтральным и не впадать в эмоции. Также можно прибегнуть к физическому дистанцированию, то есть к переводу в другой отдел. Можно привлечь на личные встречи руководителей или коллег, а на худой конец, разработать альтернативный рабочий график, советует эксперт.

Чирков также предлагает на токсичность отвечать токсичностью, как бы отзеркаливая негативные привычки человека, чтобы он мог оценить своё поведение со стороны. При этом этом он советует не забывать, что это всего лишь игра в "токсика" и по-настоящему становиться таковым не стоит.