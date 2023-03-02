Россияне назвали худшее качество руководителя
Опрос: 40% россиян считают токсичность худшим качеством руководителя
40% россиян считают токсичность худшим качеством руководителя. Это показал опрос премии в области построения сильных команд Team Awards, результаты которого есть в распоряжении "Газеты.ru". По мнению участников исследования, образу идеального управленца также противоречат некомпетентность и неэффективность. Список дополняют агрессивность и необъективность.
При этом граждане РФ по-разному видят роль начальника в команде. Так, примерно 41% россиян убеждён, что лидеру стоит мотивировать подчинённых, тем самым повышая производительность труда. Кроме того, руководителю следует не допускать выгорания сотрудников. Начальнику нужно заниматься профессиональным развитием работников, а также уметь разрешать конфликты в коллективе, считают россияне.
Ранее Лайф писал, что каждый четвёртый россиянин хотя бы раз заводил служебный роман. При этом 48% респондентов заявили, что начальство не вмешивается в их личную жизнь.
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