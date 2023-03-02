Россияне назвали худшее качество руководителя

40% россиян считают токсичность худшим качеством руководителя. Это показал опрос премии в области построения сильных команд Team Awards, результаты которого есть в распоряжении "Газеты.ru". По мнению участников исследования, образу идеального управленца также противоречат некомпетентность и неэффективность. Список дополняют агрессивность и необъективность.

При этом граждане РФ по-разному видят роль начальника в команде. Так, примерно 41% россиян убеждён, что лидеру стоит мотивировать подчинённых, тем самым повышая производительность труда. Кроме того, руководителю следует не допускать выгорания сотрудников. Начальнику нужно заниматься профессиональным развитием работников, а также уметь разрешать конфликты в коллективе, считают россияне.