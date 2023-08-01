Дачникам рассказали, как продавать урожай и не платить налоги

Идёт вторая половина лета, а это значит, что наступает время собирать урожай. Многие россияне у себя на земле растят овощи и фрукты для личного употребления, но когда даров земли становится слишком много, мало кто не задумается о том, как их продать.

РИАМО изучило вопрос и рассказывает, что законом продажа урожая разрешена и для этого не нужно регистрироваться как ИП или самозанятый. По статье 217 НК РФ россиянам, чтобы продавать свой урожай и не платить налоги, нужно лишь соответствовать нескольким условиям: площадь участка земли, которой владеет физлицо, не превышает 0,5 га (50 соток);

хозяин участка не прибегал к использованию наёмного труда при выращивании урожая.

Первый пункт можно подтвердить в местной администрации или управлении СНТ, там дадут справку, в которой будет указание размера участка земли и подтверждение факта произрастания той продукции, которая запланирована на продажу. Такой документ будет действовать до следующего сбора урожая.

Если участок больше 50 соток или урожай выращивался с использованием наёмного труда, то продавать выращенное, не платя налогов, не выйдет: для физлиц — НДФЛ 13%, для самозанятых — налог на профессиональный доход в виде 4% или 6%, а для ИП — 6% и выше, в зависимости от установленного порядка уплаты налога. Тех, кто продаёт продукцию, не платя налогов, могут оштрафовать на сумму от 500 до 2 000 рублей за незаконную предпринимательскую деятельность согласно статье 14.1 КоАП РФ.

Есть разные способы продажи выращенного на своём участке: лично предложить знакомым или близким;

разместить объявление о продаже интернете или специальных рынках для фермеров (при оформлении ИП);

торговать на рынке в специальных местах для продукции со своего огорода;

на сельхозярмарках (заявляться на участие надо заранее);

сдать в цех по переработке, на оптовый склад или в магазин (но тогда её купят сильно ниже рыночной цены).

Часто овощами и фруктами торгуют в оживлённых местах, например, в подземных переходах или у перекрёстков. Такая торговля считается стихийной и незаконной. То же касается и автомобильных трасс, где продукты собирают в себя пыль и вещества от выхлопов машин, а потому могут навредить. За торговлю в неположенном месте предусмотрен административной штраф, размер которого может быть разным для каждого региона. Например, в Москве он достигает от 2,5 до 5 тысяч рублей для физлиц, от 5 до 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 100 тысяч рублей для юрлиц.