Диетолог перечислила чудодейственные свойства кабачков для людей старше 45 лет

Свежие молодые кабачки являются конгломератом клетчатки и растительных волокон, которые полезны всем, заявила в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва.

По словам медика, употребление этого овоща улучшает работу иммунной и пищеварительной систем. Клетчатка, которая находится в кабачках, способствует выведению шлаков и токсинов, а также способствует детоксикации организма.

Собеседник издания рассказала, что кабачки могут помочь в борьбе с отёками и возрастным ослаблением зрения. Они особенно полезны, по словам врача, людям старше 45 лет, так как именно в этом возрасте начинают превалировать процессы старения.

"В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения. Людям, склонным к отёчности, также показан кабачок, потому что он содержит много калия и способствует выведению из организма лишней жидкости", — заключила Маргарита Королёва.