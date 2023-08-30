Диетолог перечислила чудодейственные свойства кабачков для людей старше 45 лет
Диетолог Королёва: Кабачки помогут улучшить зрение и выведут шлаки из организма
Свежие молодые кабачки являются конгломератом клетчатки и растительных волокон, которые полезны всем, заявила в беседе с радио Sputnik доктор медицинских наук, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва.
По словам медика, употребление этого овоща улучшает работу иммунной и пищеварительной систем. Клетчатка, которая находится в кабачках, способствует выведению шлаков и токсинов, а также способствует детоксикации организма.
Собеседник издания рассказала, что кабачки могут помочь в борьбе с отёками и возрастным ослаблением зрения. Они особенно полезны, по словам врача, людям старше 45 лет, так как именно в этом возрасте начинают превалировать процессы старения.
"В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения. Людям, склонным к отёчности, также показан кабачок, потому что он содержит много калия и способствует выведению из организма лишней жидкости", — заключила Маргарита Королёва.
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