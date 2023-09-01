Диетолог объяснил, кто может похудеть с помощью интервального голодания

Интервальным голоданием (ИГ) называют режим питания, в котором периоды приёма пищи сменяются периодами отказа от еды по расписанию. О том, кому такая система подходит и эффективна ли она, рассказал врач – эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев.

"При правильном ИГ за один-два приёма пищи человек должен съедать весь свой суточный калораж. При этом у него не должно быть хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, иначе они обострятся из-за длительных перерывов в еде", — объяснил диетолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

В теории ИГ подходит только молодым людям с отличным здоровьем. Среди людей более зрелого возраста почти не бывает тех, кто не имеет проблем с ЖКТ, так что им не стоит прибегать к голоданию, предупредил врач.

Многие люди переходят на интервальное голодание, желая похудеть. У некоторых получается, но эндокринолог не считает, что это действенный метод для сброса лишних килограммов. В его понимании, такой метод подходит только в том случае, если человек сам себе его назначил и внутренне на это готов, а врач таких рекомендаций давать не должен, чтобы не навредить своему пациенту.