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1 сентября, 15:42

Диетолог объяснил, кто может похудеть с помощью интервального голодания

Врач Калинчев: Интервальное голодание подходит молодым людям без болезней ЖКТ

Интервальным голоданием (ИГ) называют режим питания, в котором периоды приёма пищи сменяются периодами отказа от еды по расписанию. О том, кому такая система подходит и эффективна ли она, рассказал врач – эндокринолог-диетолог Алексей Калинчев.

"При правильном ИГ за один-два приёма пищи человек должен съедать весь свой суточный калораж. При этом у него не должно быть хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, иначе они обострятся из-за длительных перерывов в еде", объяснил диетолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

В теории ИГ подходит только молодым людям с отличным здоровьем. Среди людей более зрелого возраста почти не бывает тех, кто не имеет проблем с ЖКТ, так что им не стоит прибегать к голоданию, предупредил врач.

Многие люди переходят на интервальное голодание, желая похудеть. У некоторых получается, но эндокринолог не считает, что это действенный метод для сброса лишних килограммов. В его понимании, такой метод подходит только в том случае, если человек сам себе его назначил и внутренне на это готов, а врач таких рекомендаций давать не должен, чтобы не навредить своему пациенту.

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Многие люди, желая сбросить вес в кратчайшие сроки, прибегают к экспресс-диетам с рационом всего 500 калорий в сутки, а некоторые и вовсе начинают голодать. Врач-гастроэнтеролог предупредил о том, что оба способа похудения опасны.

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Юрий Лысенко
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