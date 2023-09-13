Домашнее варенье превосходит магазинное сразу по 4 параметрам

Используемая при создании варенья в промышленных масштабах термическая обработка уничтожает все витамины, содержащиеся во фруктах и ягодах. Именно поэтому выбор следует делать в пользу лакомства домашнего производства, которое превосходит магазинный аналог по четырём параметрам, рассказала диетолог Ирина Бережная.

По словам кандидата медицинских наук, сделанное своими руками варенье не только обладает большим количеством витаминов, клетчатки и антиоксидантов, но и гораздо вкуснее. В то же время покупные джемы из натуральных плодов готовятся с использованием более высоких температур. Такой способ продлевает срок годности продукта, но лишает его полезных свойств.

"Сильная термическая обработка "убивает" все натуральные витамины. Если в получившемся продукте и есть витамины, то они добавлены потом", — рассказала специалист в эфире радио Sputnik.

Самым же полезным лакомством принято считать варенье-пятиминутку. Из-за того что продукт стоит на плите совсем недолго, в нём сохраняется максимальное количество витамина C, клетчатки и антиоксидантов, подытожила Бережная.