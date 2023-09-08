Диетолог назвал самые полезные для кишечника напитки
Диетолог Гинзбург: Кисломолочные продукты защитят иммунитет
Кисломолочные напитки считаются самыми полезными для работы кишечника. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.
"В кисломолочных напитках есть бифидо- и лактобактерии, которые помогают нашему организму как симбионтная микрофлора. Это и защита иммунитета, и противовоспалительное действие, и поддержка кишечника", — заявил эксперт.
При этом врач посоветовал выбирать несладкие напитки, поскольку дополнительный сахар делает их менее полезными для здоровья.
Ранее диетолог Соломатина объяснила, почему самым полезным из киселей является овсяный. Его достоинство в том, что это продукт, обладающий обволакивающим эффектом. Он может оказаться полезен при повреждении слизистой ЖКТ.