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8 сентября, 16:30

Диетолог назвал самые полезные для кишечника напитки

Диетолог Гинзбург: Кисломолочные продукты защитят иммунитет

Кисломолочные напитки считаются самыми полезными для работы кишечника. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"В кисломолочных напитках есть бифидо- и лактобактерии, которые помогают нашему организму как симбионтная микрофлора. Это и защита иммунитета, и противовоспалительное действие, и поддержка кишечника", заявил эксперт.

При этом врач посоветовал выбирать несладкие напитки, поскольку дополнительный сахар делает их менее полезными для здоровья.

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Ранее диетолог Соломатина объяснила, почему самым полезным из киселей является овсяный. Его достоинство в том, что это продукт, обладающий обволакивающим эффектом. Он может оказаться полезен при повреждении слизистой ЖКТ.

Обложка ©

Unsplash / mirza mustofa

Полина Федотова
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