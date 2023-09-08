Диетолог назвал самые полезные для кишечника напитки

Кисломолочные напитки считаются самыми полезными для работы кишечника. Об этом "Москве 24" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.

"В кисломолочных напитках есть бифидо- и лактобактерии, которые помогают нашему организму как симбионтная микрофлора. Это и защита иммунитета, и противовоспалительное действие, и поддержка кишечника", — заявил эксперт.

При этом врач посоветовал выбирать несладкие напитки, поскольку дополнительный сахар делает их менее полезными для здоровья.