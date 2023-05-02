Диетолог рассказала, как правильно "подрезать калории" в разгрузочный день

Устраивать себе разгрузочные дни можно, даже если нет проблем с лишним весом. Как отметила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша, это хороший способ "подрезать калории". По её словам, как вариант, в течение дня можно употреблять только кефир.

"Если мы возьмём литр кефира, это будет 400 килокалорий. Я рекомендую к нему добавлять зелень и овощи. Например, можно сделать овощную окрошку. Взять отварную цветную капусту, редиску, огурцы, много зелени, полученную смесь в 300–500 граммов употребить вместе с кефиром. Его жирность значения не имеет", — отметила Макиша в беседе с "Москвой 24".

По словам диетолога, в разгрузочный день энергетическая ценность пищи должна находиться в диапазоне от 500 до 1000 килокалорий. При этом надо распределить норму так, чтобы не было голода. Лучше всего подойдут белковые продукты. Макиша посоветовала взять 500–600 граммов куриной грудки и 300–400 граммов овощей без масла.

Ещё одним вариантом для разгрузки является творог. Стоит взять около 500 граммов продукта и распределить это на три приёма. Макиша заметила, что делать разгрузочный день на продуктах из белка гораздо проще, но находятся и те, кто хочет есть только фрукты. В таком случае можно сделать из них смузи или употреблять кусочками.