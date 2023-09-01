Регион

Уведомления отключены

1 сентября, 13:12

Врач объяснила, почему самым полезным из киселей является овсяный

Диетолог Соломатина: Овсяный кисель помогает при повреждении слизистой ЖКТ

Среди различных киселей самым полезным для кишечника считается овсяный. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Самый полезный кисель — ферментированный, в частности овсяный. Крахмалистый сахар в нём отчасти сбраживается, и проходит процесс ферментации, то есть появляются полезные бактерии", — объяснила врач в беседе с "Москвой 24".

Такие бактерии положительно влияют на состояние и работу кишечника, продолжила диетолог. Кроме того, они способствуют укреплению иммунитета и нервной системы, которые в значительной степени зависят от качества работы ЖКТ.

А ещё одно достоинство овсяного киселя в том, что это слизистый продукт, обладающий обволакивающим эффектом. Он может оказаться полезен при повреждениях слизистой ЖКТ, в какой-то мере заменив собой часть слизи, которой лишился организм.

При обострившемся гастрите необязательно отказываться от мяса, рассказала врач

При обострившемся гастрите необязательно отказываться от мяса, рассказала врач

А недавно диетолог рассказала, что при возникновении в организме человека дефицита микро- и макронутриентов активность иммунных реакций значительно снижается. Чтобы этого избежать, перед наступлением осени важно добавить в свой рацион овощи, богатые полезными веществами.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров