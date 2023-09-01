Врач объяснила, почему самым полезным из киселей является овсяный
Диетолог Соломатина: Овсяный кисель помогает при повреждении слизистой ЖКТ
Среди различных киселей самым полезным для кишечника считается овсяный. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Самый полезный кисель — ферментированный, в частности овсяный. Крахмалистый сахар в нём отчасти сбраживается, и проходит процесс ферментации, то есть появляются полезные бактерии", — объяснила врач в беседе с "Москвой 24".
Такие бактерии положительно влияют на состояние и работу кишечника, продолжила диетолог. Кроме того, они способствуют укреплению иммунитета и нервной системы, которые в значительной степени зависят от качества работы ЖКТ.
А ещё одно достоинство овсяного киселя в том, что это слизистый продукт, обладающий обволакивающим эффектом. Он может оказаться полезен при повреждениях слизистой ЖКТ, в какой-то мере заменив собой часть слизи, которой лишился организм.
А недавно диетолог рассказала, что при возникновении в организме человека дефицита микро- и макронутриентов активность иммунных реакций значительно снижается. Чтобы этого избежать, перед наступлением осени важно добавить в свой рацион овощи, богатые полезными веществами.
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