При обострившемся гастрите необязательно отказываться от мяса, рассказала врач

Когда гастрит обостряется, в рационе стоит оставить только те продукты, которые способны обволакивать желудок, исключая таким образом возможность раздражения слизистой оболочки органа. Об этом в разговоре с "Вечерней Москвой" рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Надежда привела несколько примеров таких продуктов: кисель;

вязкие каши, например овсянка;

пюре из овощей;

супы-пюре.

"Они обволакивают и защищают стенки желудка от раздражения. Переработанная еда легче воспринимается организмом и не вызывает неприятных ощущений", — заверила врач.

Чернышова добавила, что необязательно полностью отказываться от мяса, но тогда стоит остановить выбор на курице, индейке, телятине или говядине, так как они не очень жирные и почти не раздражают желудок.

При наступлении ремиссии можно осторожно расширять рацион, но нужно будет пристально наблюдать за реакцией организма, рассказала терапевт.

"При гастрите любой продукт может вызвать обострение. Если есть хоть какие-то признаки дискомфорта от определённых продуктов, лучше исключить их из рациона", — подытожила медик.