Россиянам назвали болезни, которые можно легко спутать с гастритом

Если неправильно есть и иметь вредные привычки, можно заработать гастрит, ведь именно это — самые распространённые его причины, пояснила "Газете.Ru" врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог "ИНВИТРО – Воронеж" Ирина Губанова.

Она подчеркнула, что симптомы гастрита могут быть самыми разными. Например, боль может быть распирающей, ноющей, давящей, резкой в виде колик в подложечной области — верхней части живота и выше пупка. Кроме этого в числе симптомов — тошнота, рвота, снижение аппетита, изжога, частая отрыжка кислым или горьким воздухом, слишком быстрое насыщение и тяжесть в желудке.

Одна из самых частых причин гастрита — нерациональное, несбалансированное питание, частые перекусы, продолжила медик. В том числе заработать заболевание можно, если плохо пережёвывать пищу, есть слишком горячие или холодные блюда всухомятку, злоупотреблять углеводами, жирами или растительной пищей. Курение и употребление алкоголя также в числе причин возникновения заболевания.

Ещё один важный фактор, влияющий на развитие желудочных расстройств — нарушение моторики и секреции желудка. Недуг может и вызвать инфекция, спровоцированная бактерией хеликобактер пилори, поражающей защитный слой стенок желудка. При частом приёме нестероидных противовоспалительных препаратов вроде ибупрофена, нимесулида или аспирина также может появиться гастрит.

"С гастритом можно спутать болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, острый холецистит, желчнокаменную болезнь, панкреатит, инфаркт миокарда. Для дифференциальной диагностики и назначения необходимой терапии всегда нужно обращаться к врачу", — посоветовала Губанова.

По словам медика, главным образом лечить гастрит нужно при помощи диеты, но самолечением лучше не заниматься, а обращаться к врачу-гастроэнтерологу. Если боли слишком сильные, можно принять спазмолитик вроде "Но-шпы", либо антацидные препараты вроде фосфалюгеля. Помогут и ингибиторы протонной помпы вроде "Омепразола" и "Мезима", но они имеют побочные эффекты, поэтому без консультации с врачом их принимать не стоит.