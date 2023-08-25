Составлен топ-5 лучших продуктов для активации клеточного иммунитета

Когда в организме человека возникает дефицит микро- и макронутриентов, активность иммунных реакций значительно снижается. Чтобы этого избежать, перед наступлением осени важно добавить в свой рацион овощи, богатые полезными веществами. Об этом рассказала эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог компании Biogena Ангелина Водолазская.

Работа кишечника и иммунной системы очень взаимосвязаны, объяснила врач в беседе с "Газетой.ru". Поэтому поддерживать микрофлору в здоровом состоянии очень важно, тем более что в слизистой оболочке кишечника расположены от 70 до 80% иммунных клеток человеческого организма. А получаемые из овощей пищевые волокна — ценный источник пребиотических факторов пищи, которые помогают поддерживать микробиоту кишечника в хорошем состоянии.

Морковь — один из самых важных овощей для поддержания хорошего иммунитета, добавила нутрициолог. В ней содержатся бета-каротин и витамин А, оказывающие иммуномодулирующее действие. Если организм не испытывает недостатка в этих веществах, то человек реже болеет ОРВИ, а их длительность сокращается.

"Но потреблять морковь стоит умеренно. Переедание сопровождается сонливостью, нарушением стула и может привести к окрашиванию кожи в жёлтый цвет", — предупредила диетолог.

А болгарский перец — настоящий кладезь витамина С, продолжила эндокринолог. Если сравнивать с цитрусовыми, то он содержит почти на 40% больше этого микроэлемента.

Врач не обошла вниманием и шпинат, входящий, по её словам, в топ-10 лучших "суперфудов" (продукт с уникальным содержанием полезных веществ). Всего из 100 граммов шпината можно получить половину от необходимого в сутки витамина А, а ещё витамин С и цинк, очень важные для эффективной работы иммунных клеток. Впрочем, как и всего остального, переедать шпината не стоит: в избытке он может вызвать чрезмерную выработку мочевой кислоты.

Очень полезен чеснок, положительно сказывающийся на циркуляции крови, а ещё богатый антиоксидантами и фитонцидами, подсказала медик. Он даёт хороший стимул для иммунитета и понижает уровень холестерина. Тем не менее при употреблении в пищу в больших количествах он может вызвать отрыжку и сыпь на коже, а язвенникам и людям, страдающим от гастрита, он и вовсе противопоказан.

В заключение Водолазская рассказала о пользе корня имбиря, богатого гингеролом. Одно из его главных преимуществ — активация клеточного иммунитета. Но при этом и корень имбиря не лишён минусов при чрезмерном потреблении: его составляющие раздражают слизистую ЖКТ, а для людей, страдающих болезнями пищеварения, он противопоказан. То же справедливо для зелени и овощей: в них много клетчатки, полезной для микрофлоры, но для людей с расстройствами желудочно-кишечного тракта они могут быть опасны.