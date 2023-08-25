Врач назвал пять способов укрепить иммунитет в преддверии осени

Поддерживать иммунитет в тонусе помогают не "волшебные" таблетки, а здоровые привычки. Их в беседе с Лайфом перечислила эксперт лаборатории "Гемотест", врач – акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Ольга Уланкина.

"Во время сезонного роста заболеваемости ОРВИ человек с хорошим иммунитетом легко справляется с патогеном. У таких людей чаще всего даже не повышается температура, потому что организм не вырабатывает пирогены — вещества, вызывающие лихорадку", — отметила она.

По словам Уланкиной, здоровому человеку не нужно специально укреплять иммунитет, достаточно придерживаться привычек, которые поддерживают его. Прежде всего стоит отказаться от табака и алкоголя.

"Этанол, содержащийся в алкоголе, отрицательно влияет на макрофаги, лимфоциты и другие клетки иммунной защиты организма. Человек становится более восприимчивым к бактериальным и вирусным заболеваниям, у него развиваются хронические болезни. Курение тоже тормозит процессы клеточного иммунитета", — рассказала специалист.

Также она посоветовала разнообразно и правильно питаться. Вместе с пищей организм получает витамины, необходимые для поддержки иммунитета: А, C, E и D. Несбалансированное питание, большое количество сахара и трансжиров в рационе могут привести к заболеваниям обмена веществ.

Эксперт рекомендовала полноценно отдыхать, ведь дефицит сна тоже связан с ослаблением иммунитета. Также стоит избегать стрессовых ситуаций, двигаться и гулять на свежем воздухе.

"Прогулки на свежем воздухе не только укрепляют организм физически, но и помогают расслабиться, успокоиться. Это способствует нормальному функционированию иммунной системы", — уточнила врач.