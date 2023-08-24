"Природный антидепрессант": Диетолог назвала фрукт, который поможет справиться с тревогой

Авокадо поможет работе сердца и снизит артериальное давление, однако тем, кто следит за калориями, не стоит злоупотреблять этим фруктом. Об этом рассказала "Газете.ru" врач превентивной медицины, диетолог и нутрициолог компании Biogena Татьяна Семёнова.

Специалист пояснила, что одним из главных преимуществ фрукта является положительное влияние на пищеварение, так как клетчатка, содержащаяся в нём, помогает регулировать аппетит и укреплять иммунитет. Кроме того, в авокадо содержится больше калия, чем в бананах, что, в свою очередь, хорошо сказывается на работе сердца и способствует снижению артериального давления.

"Ещё одно полезное свойство авокадо — это "природный" антидепрессант. Так как этот фрукт содержит жирные кислоты омега-3, добавление в рацион авокадо снижает уровень тревожности", — отметила эксперт.

Также врач рассказала, что в этом фрукте содержатся лютен и зеаксантин, являющиеся ценными каротиноидами для здоровья глаз. Однако не стоит злоупотреблять авокадо. Медик сообщила, сколько надо есть его в день, чтобы не навредить здоровью.

"Особенно рекомендуется ограничить ежедневную дозу тем, кто внимательно следит за калориями, — не рекомендуется есть каждый день более двух авокадо. Стоит исключить продукт и кормящим женщинам для предотвращения риска развития диареи у ребёнка", — заключила Татьяна Семёнова.