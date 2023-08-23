Диетолог предупредила об опасности монодиет

Монодиета, предусматривающая в рационе лишь один продукт, и в самом деле поможет сбросить лишний вес, но организм не будет получать необходимое количество питательных веществ, что впоследствии негативно скажется на здоровье в целом. Об этом предупредила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Есть жирорастворимые витамины, которые накапливаются в печени. Но некоторые витамины (вроде витамина С) в организме не накапливаются. При их дефиците какое-то время организм продержится, но недолго", — объяснила специалист.

Впрочем, есть сбалансированные монодиеты. Например, можно есть гречневую крупу, богатую самыми разными полезными веществами. А вот придерживаться плана питания, состоящего из одной куриной грудки, не следует. Как отметила Соломатина в разговоре с "Вечерней Москвой", клетчатки в этом случае организму не хватит, поэтому начнутся проблемы с иммунитетом.