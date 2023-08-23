Диетолог назвал продукты, которые помогут справиться со стрессом

Существует ряд продуктов, которые помогают воспрепятствовать быстрому истощению организма при стрессах. Подробнее о них в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский.

"Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты", — пояснил Бобровский.

По его словам, фолиевая кислота содержится в клубнике, апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, авокадо, ягодах и фруктах. Шпинат считается источником магния. Зелень должна составлять четверть рациона, чтобы помочь человеку пережить стресс. Из жирной рыбы рекомендуется есть сельдь, скумбрию и салаку. Медик порекомендовал также есть семечки, орехи, перепелиные яйца, хрустящие овощи ярких цветов вроде моркови.