Диетолог назвал продукты, которые помогут справиться со стрессом
Диетолог Бобровский: При стрессе лучше есть ягоды, фрукты, зелень и жирную рыбу
Существует ряд продуктов, которые помогают воспрепятствовать быстрому истощению организма при стрессах. Подробнее о них в интервью радио Sputnik рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский.
"Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Плюс она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Многие эксперты также говорят про важность фолиевой кислоты", — пояснил Бобровский.
По его словам, фолиевая кислота содержится в клубнике, апельсинах, мандаринах, грейпфрутах, авокадо, ягодах и фруктах. Шпинат считается источником магния. Зелень должна составлять четверть рациона, чтобы помочь человеку пережить стресс. Из жирной рыбы рекомендуется есть сельдь, скумбрию и салаку. Медик порекомендовал также есть семечки, орехи, перепелиные яйца, хрустящие овощи ярких цветов вроде моркови.
Ранее врач-диетолог Ирина Мансурова рассказала, как сохранить здоровое пищевое поведение при хроническом стрессе. В том числе она заявила, что центры голода и жажды находятся в одном участке головного мозга — гипоталамусе. Иногда человек хочет есть при нехватке воды в организме. В таком случае диетолог советует медленно выпить стакан воды маленькими глотками.
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